اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تؤكد جاهزيتها

أكد رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع عن جاهزية اللجنة للتحضير للانتخابات المقبلة على مستوى البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

وتطرّق رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة السابق في السادس من نوفمبر بمقرّ رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس مجلس الوزراء، حيث منح الإذن للجنة بالبدء بالانتخايات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال رئيس اللجنة إنّهم على أهبة الاستعداد في انتظار تعليمات رئيس الوزراء و وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة لتحديد البلديات المستهدفة.

يشار إلى ان العديد من المجالس البلدية في نطاق الحكومة المؤقتة منتهية الولاية فيما تستمر المجالس التسييرية المكلفة بمهامها لمنع حدوث فراغ إداراي وتنفيذي بالبلديات.

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