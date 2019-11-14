أول جلسة علنية لمساءلة ترامب في البرلمان

أكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أوكرانيا وليام تيلور وجود صلة مباشرة بين الرئيس دونالد ترامب وحملة ضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات ستصب في صالحه سياسيا.

وجاءت إفادة تيلور أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، في أول جلسة يبثها التلفزيون من المرحلة الحاسمة في تحقيق مساءلة يهدد رئاسة ترامب، ويقلل من فرص إعادة انتخابه في الدورة القادمة.

وسادت الجلسة أجواء مشحونة وضعت المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مواجهة بعضهم البعض، غير أن الإفادة لم تعط الديمقراطيين ما يكفي للنهوض بحجتهم بأن ترامب ارتكب مخالفات تستجوب عزله من منصبه.

ووصف مشرعون جمهوريون رواية تيلور بأنها شائعات مشيرين إلى أن رئيس أوكرانيا لم يقل إنه شعر بالضغط من ترامب، وقد استمرت الجلسة 5 ساعات ونصف الساعة، وتعد أول جلسة مساءلة منذ نحو عقدين.

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