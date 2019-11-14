السودان: بيان ينفي استقالة حمدوك ويفند الإشاعات

نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيان رسمي، الأنباء التي ترددت حول عزمه تقديم استقالته من منصبه واصفا إياها بالشائعات المغرضة.

وذكر المستشار الصحفي لرئيس مجلس الوزراء البراق النزير الوراق أن حمدوك يمارس مهامه بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد عن استقالته، مؤكدا أن ما يرد عبر الأخبار والصور المفبركة لا يتعدى الشائعات المغرضة وهي محاولات خائبة وخاسرة لن تؤثر على حكومة الثورة أو تثنيها عن استكمال أهدافها. ويأتي هذا النفي عقب تصريحات لرئيس حزب الأمة قال فيها إنه يتوقع استقالة حمدوك نتيجة تباين المواقف بينه وبين قوى الحرية والتغيير التي يقود حكومتها حول الإصلاحات الاقتصادية.

وفي سياق آخر، رجّحت مصادر من مكتب رئيس الوزراء أن يقوم حمدوك بزيارة إلى العاصمة التشادية إنجمينا خلال الأيام المقبلة، لإجراء محادثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي تلبية لدعوة منه.

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