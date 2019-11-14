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دورة لتعليم الحلاقة في تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظّمتْها مؤسسة عطاء الخير في تراغن دورة تدريبية في مهنة الحلاقة برعاية من برنامج الأغذية العالمي.

وتهدف الدورة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى شباب المنطقة من خلال تطوير مهاراتهم وهواياتهم الشخصية مما يساهم في اعتمادهم على أنفسهم مستقبلا وتوفير مصدر دخل شخصي ومستقل يمنحهم الثقة ويعمل على تطوير سوق العمل المحلي دون الاعتماد على المموّل الأجنبي.

وتستمرّ الدورة لمدة شهر بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع تمنح في نهايتها شهادات معتمدة تفيد باجتياز المشارك للدورة في حال نجاحه واستكمال معاييرها .

وبدا طموح الشباب من أجل التعلّم والتطوير واضحا مع انطلاق أول أيام الدورة ما يعطي انطباعأ متفائلا بمخرجات متميزة من المشاركين فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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