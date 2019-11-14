عبد الباسط مروان: نحن أصحاب قضية عادلة نقاتل دفاعا عن الثورة وحلم الدولة المدنية

قال آمر منطقة طرابلس التابعة لرئاسة أركان الوفاق عبد الباسط مروان، إن قوات الوفاق صارت أكثر تنظيما وأكثر إمكانيات عن ذي قبل، حيث تم تنظيم القوات بشكل جيد بتوزيع كافة المهام بوجود قوة احتياطية، بعد 7 أشهر من القتال، مشيرا إلى أن تقدمات الجبهة تحكمها ظروف وإمكانيات وواقع على الأرض.

وفي مقطع مصور نُشر، مساء اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل “فيس بوك”، رصدته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أضاف مروان، أن عناصر قوات الوفاق أصحاب قضية عادلة يقاتلون دفاعا عن مباديء ثورتهم وعن حلم الدولة المدنية وعن عاصمتهم، وفق قوله.



ووصف الجيش الليبي بأنه “عصابات غازية”، وفق تعبيره، وتابع: “منهم المغرر بهم نتيجة الانقسام السياسي والإعلام المغرض”، مضيفا: “باب الرجوع والصفح موجود، نحثهم على ترك الطرف الآخر”

واستطرد قائلا: “حسب معلوماتنا الاستخباراتية توجد مجموعات من الروس وقناصة في محاور القتال جنوب طرابلس”، وأكمل: “نعامل الأسرى وفقا للقوانين والأعراف الدولية”

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