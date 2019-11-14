مقتل قيادي من قوة الردع.. اشتباكات وقصف مدفعي بمحاور طرابلس والعزيزية

تتواصل الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي في محاور القتال كنوب العاصمة طرابلس والعزيزية والساعدية.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل القيادي “بوصبيع” التابع لجهاز قوة الردع الخاصة “20/20” خلال المواجهات التي اندلعت الخميس.

وبحسب المصادر فإن مدفعية القوات المسلحة استهدفت تمركزات الوفاق في محور صلاح الدين.

وأضافت المصادر أن سرية المدفعية التابعة للكتيبة مشاة إستهدفت تمركزات القوات التابعة للواء الجويلي في محاور العزيزية و الساعدية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاشتباكات المسلحة تجددت بمحور الخلة.

كما أفاد شهود عيان بسماع أصوات ضرب بالمدفعية الثقيلة بمنطقة سوق الخميس إمسيحل.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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