بن عثمان يسخر من مصابي الجيش الليبي ويهددهم بالذبح

نشر الباحث والمحلل نعمان بن عثمان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر” مقطع مصور لمجموعة من الجرحى ومبتوري الأطراف يجلسون مرددين بعض الأغاني.

بن عثمان أشار مغردا إلى أن هذه المجموعة من جنود الجيش الليبي يتلقون العلاج بالخارج، وكتب عبارات تحمل تهديد بالقتل والذبح وتشفي وشماته وسخرية، بعض هذه العبارات كتبت بلغة متدنية وهابطة”

حيث قال نعمان: “هذا مصير القرامطة على أسوار طرابلس، شادينها على الدربوكة في صربيا، واجعتهم كفوف مصراته، قصولهم رجليهم و سقدوهم علاج”

وتابع: “المرة الجاية بعون الله حيقصولهم رؤوسهم، وبلاش منه العلاج وأقل تكاليف وعملة صعبة ومصاريف زايدة” .

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