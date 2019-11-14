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منع سير الشاحنات ليلاً على الطريق الممتد من اجدابيا إلى الكفرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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