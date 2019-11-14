سلطات “الوفاق” تُعلِّق الرحلات الجوية لعمَّان والإسكندرية

أعلن مطار مصراتة ومطار معيتيقة بطرابلس تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر والسعودية والأدرن، اعتباراً من ليل الخميس / الجمعة، حتى يتم ايجاد حلول بديلة، بعد اجبار الطائرات على الهبوط في مطار بنينا بمدينة بنغازي من قبل مصلحة الطيران التابعة للحكومة المؤقتة.

وجاء في منشور نشرته إدارة مطار معيتيقة على صفحتها الرسمية أن ” فرض هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليان، بمطار بنينا الدولي من قبل سلطات المنطقة الشرقية يترتب عليه إهدار للوقت وخسائر للشركات الناقلة من حيث الوقود والإطارات بالإضافة إلى التعب الذي يلقاه المسافر بزيادة ساعات الانتظار وغيره فقد قررت السلطات بـ (تعليق) الرحلات مؤقتاً من وإلى عمان والاسكندرية إلى حين إجاد حلول لهذا الإشكال .

يُذكر أن مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية فرضت أول من أمس إعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة بمطار بنينا لإتمام الاجراءات الامنية والجمارك والجوازات.

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