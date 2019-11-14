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العلاقات الاقتصادية ومؤتمر برلين محور لقاء معيتيق مع مسؤولين فرنسيين

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، الكاتب العام لوزارة أوروبا “فرانسوا دو لاترا”، بحضور سفير ليبيا لدى فرنسا السيد “حامد الحضيري”، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون ، إلى ليبيا ” فريديريك ديزاجنوا “، في إطار زيارة رسمية يجريها لفرنسا.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “معيتيق” على موقع التواصل “فيس بوك”، ناقش اللقاء مؤتمر برلين  الذي يتم الإعداد له حول الأزمة الليبية، والنتائج المرجوة منه، كما ناقش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تطويرها -في إشارة إلى الحدث الاقتصادي الذي سينعقد، اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من الشركات الليبية والفرنسية، والذي يهدف لتفعيل المشروعات المتوقفة وإعادة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا إلى وضعها الطبيعي”

وأكد الجانبان على دور فرنسا في حل الأزمة الليبية، وأشار الجانب الفرنسي إلى استمرار دعم فرنسا لحكومة الوفاق والعمل على حل الأزمة الليبية عن طريق المفاوضات السياسية، فينا أكد معيتيق  على قدرة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على ما أسماه “الدفاع على العاصمة وحماية المدنيين”، بحسب المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يوجد تناقض واضح الان وهذا يؤكد التدخلات الآي تعيق الحركة الاقتصادية سواء تدخلات من جهات عربية او اجنبية موالية لها – يعني كأن من المرجح انعقاد تعاون اقتصادي بين ليبيا وألمانيا – ما دخل الفرنسيين …!!!
    اذا كانت هناك دول تسعى لتشكيل حكوماتها عن طريق زعزعة الاقتصاد الليبي والتدخل في شءونه – وتقيم اجتماعات سرية مع دول متحالفة – لعرقلة حركة التعاون الاقتصادي المباشر – فيحب الرجوع عن اي قرار قد يتخذ ولا يخدم الصالح العام للدولة الليبية سواء في الداخل او الخارج .
    ويجب عدم توقيع اي اتفاقيات الا بعد دراستها ومعرفة اي تصب النتاءج …. توجد حرب اقتصادية او حرب استنزاف – يجب الوقاية منها وتشكيل لجنة دفاع وتقصي حقاءق وعدم القبول الا ببديل يخدم البلاد بشكل جيد ومرضي / ليبيا تقدم اجود انواع النفط العالمي بسخاء – دون ان تتحصل حتى على موسسة عامة للطيران المدني وخطوط لها الحرية في الهبوط في اي دولة أوروبية ومنها فرنسا نفسها التي تنعت الليبيين بالمسلمين الإرهابيين – فيجب معرفة أسباب العراقيل ووضع شروط في بيع الغاز والنفط قبل أي تعاون اقتصادي مستقبلا .

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