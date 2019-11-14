العلاقات الاقتصادية ومؤتمر برلين محور لقاء معيتيق مع مسؤولين فرنسيين

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، الكاتب العام لوزارة أوروبا “فرانسوا دو لاترا”، بحضور سفير ليبيا لدى فرنسا السيد “حامد الحضيري”، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون ، إلى ليبيا ” فريديريك ديزاجنوا “، في إطار زيارة رسمية يجريها لفرنسا.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “معيتيق” على موقع التواصل “فيس بوك”، ناقش اللقاء مؤتمر برلين الذي يتم الإعداد له حول الأزمة الليبية، والنتائج المرجوة منه، كما ناقش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تطويرها -في إشارة إلى الحدث الاقتصادي الذي سينعقد، اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من الشركات الليبية والفرنسية، والذي يهدف لتفعيل المشروعات المتوقفة وإعادة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا إلى وضعها الطبيعي”

وأكد الجانبان على دور فرنسا في حل الأزمة الليبية، وأشار الجانب الفرنسي إلى استمرار دعم فرنسا لحكومة الوفاق والعمل على حل الأزمة الليبية عن طريق المفاوضات السياسية، فينا أكد معيتيق على قدرة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على ما أسماه “الدفاع على العاصمة وحماية المدنيين”، بحسب المنشور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا