نجاح عملية فصل التوأم الليبي في السعودية

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد، ومحمد” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي تصريح له عبر مقطع مصور لإعلام وزارة الحرس الوطني السعودية أُذيع مساء الخميس، قال الربيعة: “تم فصل (أحمد ومحمد) ولأول مرة في حياتهما يرقدان على سريرين منفصلين في غرفة العمليات”

وأضاف، أن المراحل تمت من الأولى إلى التاسعة بسلاسة، واستطاع الفريق الطبي أن يختصر حوالى 3 ساعات، وفقا لقوله.

وأفاد بأن الوضع الطبي لحالتهما الصحية مستقر، موضحا أنهما سيعودان إلى العناية المركزة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا