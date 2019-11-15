شبح العطش يُهدد غدامس بعد انهيار بئر “تونين”

تقرير|218

يشكو أهل غدامس منذ عقود من مشكلة التزود بمياه الشرب، ولم تجد الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 و لا التي قبلها حلاً جذرياً للأزمة .. ويهدد شبح العطش أهل مدينة غدامس ومتساكنيها بسب نزوح و انهيار البئر الرئيسي المعروف بـ بئر تونين وتوقفه عن ضخ المياه بشكل نهائي .

ويشكل نزوح البئر ثم انهياره مؤشراً خطيراً لمشكلة المياه بالمدينة .. ورغم نقص الامكانيات و قلة الحال هرع كافة موظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبعض الأهالي إلى البئر في محاولة لاعادته إلى الضخ من جديد.

يشار إلى أن بئر تونين يغذي أكثر من نصف المدينة بالمياه .. ومع توقف الآبار الرئيسية الأخرى عن الضخ منذ سنة 2014 فإن ادارة شركة المياه لم تدخر أي جهد في مناشدة الوزرات والمسؤولين وكافة الجهات المختصة ولكن بدون جدوى أو حلول تذكر.

جف بئر تونين وتوقف .. وما لم يتوقف التهميش الكبير الذي يطال المدن والقرى البعيدة من سلطات صنع القرار، فيما تهدر الميزانيات والمصاريف بالمليارات دون أية التفاتة لتنمية المدن والأرياف البعيدة عن اهتمام الحكومات والعهود المتعاقبة .

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