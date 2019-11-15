قادة مجموعة "بريكس" يدعون لوقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا

دعا قادة مجموعة دول “بريكس”، في بيان صدر الخميس نشره الموقع الإليكتروني لـ “الكرملين”، إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا فورا، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تسوية الوضع هناك.

وجاء في بيان قادة قمة “بريكس” التاسعة: “ندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في ليبيا، والعمل مع الأمم المتحدة واللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والأطراف المعنية لضمان تسوية شاملة ومستدامة من خلال عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وبمشاركتهم الفعالة”.

واستضافت البرازيل قمة “بريكس”، يومي 13 و 14 نوفمبر، وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة “ما يشكل 42% من سكان العالم.

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