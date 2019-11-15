إزالة المباني العشوائية في ترهونة

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تواصل اللجنة المكلفة في هدم المباني العشوائية بمدينة ترهونة مرحلتها الثالثة حيث تتم إزالة المباني العشوائية ومنتهية الصلاحية والخارجة عن المخطط وصدر قرار بخصوصها منذ سنة 1980 وتم تعويض كل الأهالي الذي شملهم قرار الهدم.

وأفاد مدير اللجنة المشرفة على إزالة المباني العشوائية محمود جمعة أن مسارات عدة وطرق ومواقف للسيارات وجزر دوران سيتم إنشاؤها بعد الانتهاء من عملية إزالة المباني العشوائية والمنتهي عمرها الافتراضي والآيلة للسقوط .

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