المشري يؤكد على 5 نقاط بشأن “قرار الرئاسي” بخفض الإنفاق

أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” على قرار المجلس الرئاسي خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية.

وأكد المشري في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للدولة على ضرورة العمل السريع على إزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية وما تحدث عنه الرئيس خلال طرحه للمبادرة السياسية.

وأوضح المشري في مراسلته بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها المجلس الأعلى للدولة مؤخراً، مبدياً دعمه اللامحدود لكل الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

وفيما يلي نص الخطاب الكامل والنقاط المقترحة:

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