ضبط 20 حقيبة متفجرة في البيضاء

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قام منتسبو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء بضبط سيارة نوع “كامري” عند بوابة ذروا- جنوبي المدينة- بعد ورود معلومات مسبقة من التحريات عن مركبة آلية مشبوهة.

وتبين بعد التفتيش أن المركبة تحمل في الحقيبة الخلفية عدد 20 حقيبة متفجرة مكونة من ألغام تم تفكيكها من الشريط الحدودي وأن العربة تتجه من الشرق إلى الغرب.

وبعد جمع الاستدلالات والموجودات التي مع السائق تم إحالته مع المضبوطات إلى الاستخبارات العسكرية فرع الجبل الأخضر.

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