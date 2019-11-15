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ضبط 20 حقيبة متفجرة في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام منتسبو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء بضبط سيارة نوع “كامري” عند بوابة ذروا- جنوبي المدينة- بعد ورود معلومات مسبقة من التحريات عن مركبة آلية مشبوهة.

وتبين بعد التفتيش أن المركبة تحمل في الحقيبة الخلفية عدد 20 حقيبة متفجرة مكونة من ألغام تم تفكيكها من الشريط الحدودي وأن العربة تتجه من الشرق إلى الغرب.

وبعد جمع الاستدلالات والموجودات التي مع السائق تم إحالته مع المضبوطات إلى الاستخبارات العسكرية فرع الجبل الأخضر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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