إضراب عمال النظافة في الجبل الأخضر

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أعلن عمال شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة -عبر بيان أصدروه خلال وقفتهم الاحتجاجية في مدينة البيضاء- تعليق العمل بكافة مكاتب الجبل حتي يتم تحقيق مطالبهم من أجل نيل حقوقهم المالية.

وأوضح العمال في بيانهم أنهم لم يستلموا مرتباتهم على مدار 10 أشهر مطالبين بتقاضيها وايجاد حل دائم لا حلول تلفيقية ومؤقتة لمشكلة تأخير المرتبات، في ظل ظروف صعبة وشاقة يعملون من خلالها، ناهيك عن شح السيولة وغلاء المعيشة.

يُشار إلى أن شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة تغطي بأعمالها 4 بلديات هي البيضاء وشحات والساحل ووردامة وبتوقفها ستتفاقم مشكلة النفايات وتكدس القمامة في المدن المذكورة.

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