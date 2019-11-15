حضور فاعل لنساء تاورغاء في “مشروع ليبية قائدة”

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اختتمت المنظمة الليبية للتنمية دورتها المعنونة بــ “مشروع ليبية قائدة”، في مدينة بنغازي وخُصصت ورشة العمل للنساء من نازحات مدينة تاورغاء والمقيمات مع عائلاتهن في عدة مخيمات ببنغازي، مخيم قاريونس والمدينة الرياضية 1 و 2 و حليس و الفلاح .

بلغ عدد المشاركات 15 سيدة وفتاة وانتظمت الدورة تحت اشراف متخصصين ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية.

وقالت رئيسة جمعية بنات طارق لرعاية الأم والطفل “هاجر مرتجع لهصيك ” إن الاستفادة كانت كبيرة لمنتسبات الدورة وأخذن محاضرات مهمة من مدربين متمكنين حول المواطنة والهوية وكيفية القيادة.

وحثت “هاجر” نساء تاورغاء في المهجر بكافة المدن أن يلتحقن بمشاريع النساء وركب المرأة الليبية لتزيد المرأة التاورغية من تطورها وتساهم في عودة الأهالي لتاورغاء وإعادة إعمارها.

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