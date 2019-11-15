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مطالبة أميركية للجيش الليبي بوقف عملياته في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الولايات المتحدة الأميركية ، الجيش الوطني الليبي لوقف الهجوم على طرابلس، لكي يساعد ذلك  أميركا للتعاون مع الدولة الليبية لوقف التدخل الخارجي غير المبرر و تعزيز سلطة الدولة الشرعية و معالجة القضايا الكامنة وراء الصراع- حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية -على موقعها الرسمي – عقب الحوار الأمني بين أميركا وليبيا التي مثلها وفد من حكومة الوفاق ممثلة بوزير الداخلية فتحي باش آغا ووزير الخارجية محمد سيالة.

وعبر الطرف الأميركي الذي يمثل عدد من المؤسسات الحكومية الرسمية عن دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة ما أسماه بــ “محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”

وأعرب الوفد الليبي من جانبه عن قلقه بشأن الوضع الأمني و تأثيره على السكان المدنيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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