انطلاق الزيارات التفتيشية لمدارس سرت في 20 نوفمبر

قالت بلدية سرت إن الزيارات التفتيشية للعام الدراسي الحالية «2019 – 2020» ستنطلق في 20 نوفمبر الجاري، حسب الخطة الموضوعة من مصلحة التفتيش التربوي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وأكد رئيس وحدة التفتيش التربوي في البلدية، مفتاح السلامي، أن جميع المفتشين ملتزمون بتقديم عشرة محاضر لزيارات فعلية كل 15 يوما، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وزود السلامي البلدية بخطة عمل المفتشين التربويين للعام الدراسي الحالي، والتي تتضمن جميع التوضيحات عن زيارات المفتشين للمؤسسات التعليمية.

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