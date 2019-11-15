المشري يكشف موقفه من قرار خفض الإنفاق من الميزانية العامة

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن تأييده لقرار المجلس الرئاسي بخفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية العامة للدولة.

وأكد المشري في مراسلة وجهها إلى المجلس الرئاسي، على ضرورة العمل السريع على إزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية.

كما أوضح المشري، في مراسلته بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها المجلس الأعلى للدولة مؤخراً، مبدياً دعمه اللامحدود لكل الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

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