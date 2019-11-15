استكمال صيانة عدد من المشاريع الخدمية في سرت

أعلنت بلدية سرت، استكمال تنفيذ أعمال صيانة أكثر من عشرون مشروعا خدمي بالمدينة لدعم الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت مدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية الإعلامي والصحفي محمد الاميل، أن من بين المشروعات التي اكتمل تنفيذها بسرت، مشروع صيانة الهبوطات ومعالجتها بالطرق الفرعية بسرت، وصيانة صالات المغادرة والاستقبال بمطار سرت الدولي، وإجراء صيانة عاجلة للمركز الصحي عمر المختار بسرت، ومشروع تنفيذ ثلاثة خزانات لمياه الصرف الصحي بالغربيات والبطومة جارف بسرت سعة كل واحد 250 متر مكعب وكذلك مشروع تنفيذ خط إنارة بمنطقة الاربعين شرق سرت لمسافة اثنين كيلو متر، وغيرها من المشاريع المهمة بالمدينة.

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