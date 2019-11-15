«الأرصاد»: تقلبات جوية على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي، تصحبها رياح جنوبية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، وتشمل هذه التقلبات مناطق الخليج، ويمتد تأثيرها ليشمل غدا أغلب مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال بين 20 و26 درجة مئوية، وبين 23 و28 درجة مئوية على غالبية مناطق الوسط والجنوب، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الحمادة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوىب ين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و28 درجة مئوية.

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