المؤقتة تبحث مع الرقابة الإدارية ملف أزمة الجنوب

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات -رئيس لجنة أزمة الجنوب بالحكومة المؤقتة، عبدالرحمن الأحيرش، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجنوب وأزمته.

وناقش الأحيرش-خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية-العديد من الموضوعات المتعلقة بأزمة الجنوب وآليات حلحلتها كونه يشغل صفة رئيس لجنة الأزمة.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة، سلمت ردودها على المغالطات التي وردت في التقرير السنوي الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق حول عمل الحكومة مدعماً بالمستندات القانونية والمالية.

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