الوطنية للنفط تبحث احتياجات منطقة سيناون بحوض غدامس

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الخميس، اجتماعا مع أعيان وشيوخ منطقة سيناون التابعة لبلدية درج بحوض غدامس.

وتم خلال الاجتماع-الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس-مناقشة الاحتياجات الملحة للمنطقة وسبل دعم الأهالي من قبل المؤسسة، وذلك ضمن الميزانيات المحددة، حيث أثنى أعيان منطقة سيناون على دور المؤسسة الوطنية للنفط البارز في الحفاظ على معدلات الانتاج، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها قطاع النفط، مؤكدين بانها الجهة الوحيدة التي حافظت على وحدة ليبيا طيلة الاعوام الماضية وحتى هذه اللحظة.

ومن جهته، أكد صنع الله، حرص المؤسسة الوطنية للنفط على حلحلة المختنقات التي تعاني منها المناطق المجاورة لمواقع عملياتها انطلاقا من مبدأ الجار الطيب وذلك من خلال البرامج التي تقوم ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة بتنفيذها، وفق الميزانيات المخصصة لها.

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