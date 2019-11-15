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هل سيكلف الصفدي بتشكيل الحكومة اللبنانية ؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في صحف اليوم: اتفاق الهدنة الهشة في غزة يراوح مكانه بعد قصف إسرائيلي استبقه إطلاق قذائف باتجاه مدن إسرائيلية، وتساؤلات عن دور حماس في ورقة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، والتعبئة مستمرة في العراق في “جمعة الصمود” وفي لبنان الاتفاق على اختيار محمد الصفدي رئيساً للوزراء وتساؤلات عن الدور الروسي في ليبيا مخاوف من تداعيات “السترات الصفراء” على إصلاحات الحكومة الفرنسية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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