الاتحاد الأوروبي ينظم ورشة عمل لدعم التكامل الاقتصادي في ليبيا

نظم المشروع الاتحاد الأوروبي من أجل القطاع الخاص في ليبيا، ورشة عمل مع موظفي إدارة القطاع الخاص والاستثمار في 14 و15 نوفمبر 2019 بالعاصمة التونسية تونس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمشروع، أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل كانت إجراء تقييم للقدرات ووضع خطة لبناء القدرات لإدارة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد، ودعم الإدارة في تصميم خطة عمل، وتوفير تدريب على خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.

يشار إلى أن المشروع الاتحاد الأوروبي من أجل القطاع الخاص في ليبيا، هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتشرف على تنفيذه مؤسسة خبراء فرنسا، ويهدف إلى دعم ليبيا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام.

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