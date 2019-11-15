«الأزمة الليبية» محور المحادثات بين السيسي وميركل

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأزمة الليبية، إذ دعا السيسي «وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي، الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها».

وأكد السيسي أن موقف مصر تجاه الأزمة «يتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن»، حسب بيان الرئاسة المصرية، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وشدد الرئيس المصري على أهمية «تحقيق إرادة الشعب الليبي، وتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده، وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية».

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