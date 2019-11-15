لجنة هيكلة قطاع التعليم تعقد أول اجتماعاتها

عقدت لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم أولى اجتماعاتها بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، برئاسة وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد.

وخلُصت اللجنة إلى وضع خطة عمل تتضمن الخطوات التي ستتخذها، ومراحلها الزمنية، والتأكيد على ضرورة ألا تُؤثر عملية إعادة الهيكلة على سير العملية التعليمية وموظفي القطاع.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد كلف اللجنة بالإشراف على تنفيذ قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي.

وطالب المجلس الرئاسي اللجنة بتزويده بتقرير شامل حول أعمالها خلال شهر من تاريخ إعلان تشكيلها.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان علي أحمد عكاشة، ووزارة المالية لشؤون الميزانية أبوبكر محمد الجفال، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف، علي السائح، ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم عبدالعاطي محمد عبدالسلام.

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