في اتصال هاتفي.. السيسي وميركل يبحثان تطورات الملف الليبي

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكدت ميركل، خلال الاتصال، حرصها للاطلاع على رؤية السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وفى هذا السياق أكد السيسي، موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

كما شدد السيسي، على أن إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

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