وكالة سبوتنيك: الخارجية الأمريكية تستغل مباحثات مع وفد ليبي للإساءة إلى روسيا

قالت وكالة سبوتنيك إن واشنطن استغلت بدء جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الليبية لإطلاق اتهامات ظالمة جديدة بحق روسيا.

وأشارت الوكالة إلى إن وزارة الخارجية الأمريكية زعمت أن روسيا تحاول استخدام النزاع الليبي لخدمة مصالحها الخاصة.

مزاعم الخارجية الأمريكية حسب الوكالة جاء في بيان أصدرته بمناسبة بدء المرحلة الجديدة من المحادثات الأمريكية الليبية، وفيه أكد الوفد الأمريكي دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها “أمام محاولات روسيا لاستخدام هذا النزاع ضد إرادة الشعب الليبي” .

وأعادت الوكالة إلى الذهن نفي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صحة ما تعلنه المصادر الأمريكية عن موقف بلاده تجاه الصراع الدائر في هذا البلد.

وأوردت الوكالة مثالا على ذلك، ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن وصول نحو 200 من “المرتزقة الروس” إلى ليبيا، ودحض سيرغي ريابكوف، تلك المزاعم.

ومن جانبه أكد ليف دينغوف، رئيس المجموعة الروسية المعنية بحل النزاع الليبي، أن روسيا تؤيد الحوار مع جميع الأطراف الليبية المتنازعة وتدعو إلى حل النزاع عن طريق الحوار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية