السيسي لميركل: مكافحة الإرهاب أولوية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب وإنهاء فوضى المجموعات الإجرامية المسلحة والإرهابية، مُشيراً إلى أن الاستقرار الأمني هو ما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقش الطرفان خلاله أبرز القضايا الدولية والإقليمية المشتركة.

وكانت تطورات أوضاع الملف الليبي في مُقدّمة القضايا التي تطرق لها السيسي وميركل خلال حديثهما، حيث أكد الرئيس المصري على الأثر السلبي للتدخلات الخارجية في هذا الملف.

وأكد السيسي للمستشارة الألمانية، أن أوضاع ليبيا تفاقمت بسبب استمرار تدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤونها الداخلية، ما جعل منها مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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