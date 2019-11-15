بوشناف يتلقى كتابا يؤكد سلامة جسر “وادي الكوف” من التصدعات

أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة أن وزير الداخلية إبراهيم أبوشناف تلقى كتابا يؤكد سلامة جسر وادي الكوف من التصدعات.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أن بوشتاف تلقى كتابًا من مدير مديرية أمن البيضاء العميد خالد عبدالعزيز البسطة يبين فيه رد مصلحة الطرق والجسور بالهيئة العامة للمواصلات والنقل المعنية بالأمر.

وأشار المكتب إلى أن الكتاب أوضح أن مهندسي المصلحة قاموا بزيارة ميدانية لجسر وادي الكوف للتحقق من الحالة الإنشائية للجسر، مشيرا إلى أنه من خلال الزيارة الميدانية تبين أن الجسر بحالة جيدة ولاتوجد أي تصدعات أو مؤشرات تدل على وجود مشاكل بالجسر.

ولفت مكتب الإعلام الأمني إلى أن الكتاب أكد أن الصورة التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا صورة لفاصل التمدد Expansion joint الموجود بالجسر.

وذكر مكتب الإعلام أن كتاب مصلحة الطرق والجسور أوضح أن هذا النوع من الفواصل يستخدم بالمنشآت الكبيرة للتقليل من الاجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة للتغيرات بدرجات الحرارة.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورًا حول وجود شرخ بجسر وادي الكوف يهدد بوقوعه وأنه غير صالح لسير الآليات عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24