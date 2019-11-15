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ريبورتاج 5/5: مدنية بنغازي الليبية تستنجد بالفن لإعادة بناء مستقبلها من جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

بعيدا عن صدى الحرب التي تدور رحاها في العاصمة الليبية طرابلس، تحاول بنغازي (المدينة الثانية من حيث عدد السكان) استرجاع شيئ من أمنها ومن حياتها الطبيعية. ويسعى الفنانون والمغنون بتوظيف مهاراتهم الفنية ومواهبهم الثقافية لإعادة إعمار المدينة ونشر رسالة سلام واتحاد بين جميع الليبيين. ريبورتاج وسام شرف، إيريك دو لافارين وأعدته للعربية أسيل سويسة

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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