صحفي ليبي يوجه نداء إنساني لمسؤولي مصلحة الجوازات

وجه الصحفي والناشر الليبي على جابر، نداء إنساني إلى كل من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، جمعة غريبة، ومعاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، حمدي العبيدي، يطالبهم باستخراج جواز سفر للإعلامية الكبيرة الأستاذة آمنة ابريك.

وقال جابر، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “إن ابريك قدمت الكثير لهذا الوطن وهي تحتاج فقط منه الآن إلى استخراج جواز سفر، لكي تتمكن من السفر للعلاج، فهل نطمح لاستجابتكم لمطلبها وتحقيق ما هو حق لها في هذا الظرف الاستثنائي”.

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