رئيس المواصلات بالمؤقتة يكشف أسباب تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة محمد علي عبدالقادر، عن أسباب اتخاذ الهيئة لإجراء تعليق حركة الطيران الدولية بالمطارات الليبية، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الدولية القاصدة دولة ليبيا ألا عبر مطار بنينا الدولي.

وأكد عبد القادر في حديث خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن هذا الإجراء جاء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والشركات الناقلة على السواء، قائلا “لم يأتي هذا القرار من مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة الليبية المؤقتة الا بعد صبر طويل لسنوات من التعنت والعناد لمؤسسات تتبع لحكومة الوفاق ومحاولة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بتجنب الدخول في أي مناكفات سياسية أو صراعات سياسية بين الحكومة المؤقتة الشرعية وحكومة الوفاق اللاشرعية”، وذلك بحسب تعبيره.

وتابع عبد القادر حديثه قائلا “فبعد إصدار قرار من مصلحة الطيران المدني لحكومة الوفاق ينص على عدم ركوب أي ركاب على متن الشركات الناقلة الليبية القاصدة ليبيا الا بعد التأكد من إجراءات الركاب من قبل السفارات التابعة لحكومة الوفاق، ومنعهم من السفر إلى مطار بنينا الدولي ومطار الأبرق الدولي ومطار طبرق الدولي لتحججهم بأن هذا الإجراء لدواعي أمنية، وذلك لعرقلة المسافرين، ومنعهم من السفر إلى المطارات التي ذكرت سابقا، حيث تم التواصل مع مصلحة الطيران المدني بطرق شخصية من قبل المسؤولين من مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة بان هذا الإجراء سيسبب شرخ كبير وزيادة الأزمة وعرقلة المسافرين والرجوع عن هذا القرار ولكن دون جدوا، وبالتالي فلم يكن من الهيئة العامة للمواصلات والنقل الا الرد واتخاد قرار واضح وصريح بإيقاف جميع الرحلات الدولية من جميع المطارات ألا مطار بنينا وذلك لدواعي أمنية، وأن يكون هناك معرفة واضحة لكل المسافرين خارج البلاد أو الداخلين إليها، وأن يكون مطار بنينا الدولي هو المطار الوحيد للسفر منه من وإلى الدولة الليبية إلى حين إشعار آخر لباقي المطارات ويقتصر عملها بتسيير رحلات محلية داخل البلاد فقط”.

يشار إلى أن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات، كان قد أعلن مساء أمس الخميس، إيقاف رحلات الطيران المتجهة إلى الأردن والسودان والإسكندرية وجدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي، مساء الخميس، على موقع التواصل “فيس بوك”، قائلة إنه “بسبب فرض هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري معيتيقة ومصراته الدوليين، بمطار بنينا الدولي من قبل سلطات المنطقة الشرقية والذي يترتب عليه إهدار للوقت وخسائر للشركات الناقلة من حيث الوقود والإطارات، فقد قررت السلطات بـ “تعليق” الرحلات مؤقتاً من وإلى عمان والإسكندرية”.

وفي الوقت ذاته أكدت الصفحة الرسمية لمطار مصراته الدولي على موقع التواصل “فيس بوك”، أنه قد تم إيقاف الرحلات المتجهة إلى عمان والإسكندرية والسودان والسعودية اعتبارا من الليلة حتى يتم ايجاد حلول بديلة.

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