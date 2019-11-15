المشري يدعو إلى إزالة الفجوة بين المرتبات وتنفيذ برنامج التأمين الطبي

أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على قرار المجلس الرئاسي خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، مؤكدا ضرورة العمل على إزالة الفجوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة.

ودعا المشري إلى تنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق مع المقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية، وما تحدث عنه رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج خلال طرحه للمبادرة السياسية، حسب صورة مراسلته إلى «الرئاسي»، المنشورة على صفحة مجلس الدولة في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأقرت حكومة الوفاق، الثلاثاء الماضي، تخفيض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40 %، والمستشارين بنسبة 30 %، على أن تقدم وزارة المالية مقترحا لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع.

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وأوضح المشري بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة مؤخرا، مشددا على دعمه الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

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