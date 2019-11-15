الليبية للانتخابات تختتم ورشتها حول القيادة الانتخابية في تونس

اختتمت بالعاصمة التونسية تونس، أمس الخميس، ورشة العمل التدريبية حول “القيادة الانتخابية” لرؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية بالمفوضية الليبية العُليا للانتخابات.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن اختتام الورشة شهد حضور رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، وكذلك المدير العام بالمفوضية، ورؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية، مشيرا إلى أن الورشة تناولت في يومها الأخير، القيادة الأخلاقية، وكيفية صُنع القرار الأخلاقي.

الجدير بالذكر، أن الورشة تأتي ضمن خطط المفوضية للرفع من كفاءة موظفيها، وتأهيلهم التأهيل الأمثل، استعداداً للقيام بأيّ عملية انتخابية، وبأيّ وقتٍ، على أكمل وجه.

يُشار إلى أن الورشة التي تُشرف عليها المفوضية الليبية العُليا للانتخابات، تأتي بتنظيمٍ من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، ودعمٍ من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

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