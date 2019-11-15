المحجوب: الطائرات التركية ليس لها تأثير على تقدم الجيش في طرابلس

أكد إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، عدم وجود أي تأثير للطائرات التركية المسيرة على تقدم قوات الجيش في ضواحي طرابلس، مشيرا إلى أن سلاح الجو يستهدف تلك الطائرات وغرف عملياتها بشكل مستمر.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية، إن الوحدات العسكرية تنفذ كافة الخطط العسكرية التي وضعتها القيادة العامة في ضواحي طرابلس.

ونفى المحجوب ما نقلته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق حول انسحاب عدد من الوحدات العسكرية من عدة مناطق بطرابلس، مؤكدا أن القوات تقوم بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، وتسيطر على الوضع بشكل كامل.

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