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المحجوب: الطائرات التركية ليس لها تأثير على تقدم الجيش في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، عدم وجود أي تأثير للطائرات التركية المسيرة على تقدم قوات الجيش في ضواحي طرابلس، مشيرا إلى أن سلاح الجو يستهدف تلك الطائرات وغرف عملياتها بشكل مستمر.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية، إن الوحدات العسكرية تنفذ كافة الخطط العسكرية التي وضعتها القيادة العامة في ضواحي طرابلس.

ونفى المحجوب ما نقلته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق حول انسحاب عدد من الوحدات العسكرية من عدة مناطق بطرابلس، مؤكدا أن القوات تقوم بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، وتسيطر على الوضع بشكل كامل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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