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سيالة: خطر داعش ما زال قائما في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة إن خطر داعش ما زال قائما في ليبيا متوقعا قيام عناصره بهجمات انتقامية وإعادة تنظيم صفوفه مبينا الحاجة الملحة لمضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين دول التحالف لإنهاء وجود هذه العناصر الإرهابية في ليبيا والبلدان التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة.

وأكد سيالة في كلمته أمام المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش في واشنطن، أن الحرب الدائرة في طرابلس زادت من خطر داعش، سواء من حيث الفراغ الأمني أو حصول الإرهابيين على الأسلحة المتطورة التي تأتي من الدعم الخارجي.

وأشار وزير الخارجية المفوض إلى “العمليات الأخيرة التي تمت بالتنسيق مع أفريكوم والتي نتج عنها قصف أماكن تواجد عناصر إرهابية في الجنوب الليبي”، مُشدداً في ذات الوقت على أهمية استمرار هذا التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • خطر داعش سيظل قائما لرغبة امريكا فى ذلك حتى تبيع السلاح لدول المنطقة ولو ارادت امريكا القضاء على داعش فيمكنها بسهولة فعل ذلك لو اطاحت بنظام الحمدين الممول للدواعش ويمحت للشعب القطرى باختيار من يريده ووقتها سياتى رئيس منتخب لقطر يبتعد عن دعم الارهاب ووقتها لن تشترى دول الخليج السلاح من امريكا فقطر تمول كل انواع الارهاب حتى الحوثيين فى اليمن وبضوء اخضر امريكى وهى من تدعم المليشيات الارهابية وهذا الافاك من حكومة النفاق يدعم الدواعش فى مرزق وكان يقول ان طيران حفتر يقصف الثوار فى مرزق قبل ان يعلن الامريكان انهم من قصفوا الدواعش ثوار الخوان عيب على ذقنك ياسيالة يازبالة تكذب مثل الاطفال ولو الامريكان وضعوك امام جهاز كشف الكذب كان يفضحك بامهبول

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