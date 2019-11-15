وفاة شخصين وإصابة آخر جراء اشتعال شاحنة وقود غرب طبرق

توفي شخصان وأصيب ثالثة بجروح، جراء اشتعال شاحنة نقل وقود في منطقة بوالفرائس، التي تقع على بعد 80 كيلومتر غرب طبرق.

وقال مصدر بالمنطقة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الحادث وقع إثر تصادم سيارة صغيرة بالشاحنة، ما أدى إلى اشتعالها؛ ليلقى شخص بالغ وابنه من مدينة درنة حتفهما، بينما أصيب آخر بجروح بسيطة.

وأضاف المصدر أن المصاب والجثامين نقلوا إلى مستشفى التميمي، ثم تم تحويلهم إلى أحد المستشفيات في مدينة طبرق.

وفي سياق متصل، طالب الفرع البلدي التميمي، الجهات المسؤولة بتوفير سيارة إطفاء للمنطقة.

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