الناظوري يبحث مع مراقبي التعليم إضراب المعلمين

قالت مدير مكتب الإعلام بالنقابة العامة للمعلمين، ياسمين العسبلي، إن رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري التقى أمس بمراقبي التعليم في عدد من البلديات، وذلك بصفته عضوا في لجنة التحاور المؤقتة، المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، بشأن النظر في مطالب المعلمين المضربين.

وأضافت العسبلي، أن الاجتماع كان طيبا جيدا، وأن مراقبي التعليم أعلنوا الوقوف الكامل مع المعلم، مشيرة إلى أنهم أكدوا على عدم ابتداء الدراسة إلا بعد تنفيذ مطالب المعلم.

كما أكدت أن الناظوري أبدى استعداده للوصول إلى حلول ترضي المعلمين في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه أكد وقوفه مع حقوق المعلم، وأنه سيعقد اجتماعا مهما الأسبوع القادم مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا، لوضع آلية لإنهاء الإضراب وتنفيذ كل مطالب المعلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا