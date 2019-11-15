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ليبيا تُصدّر 8500 طن من الميثانول إلى كوبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد ميناءا البريقة والزويتينة النفطيان عبر صفحتيهما الرسمية بموقع فيسبوك، تسفير ناقلة الميثانول “ليفولي شاين” والتي ترفع العلم الإيطالي بشحنة تقدر كميتها بـ 8500 طن إلى كوبا.

وفي سياق متصل، رحّل ميناء السدرة، أمس، الخميس ناقلة النفط “إيجين مياته” التي تحمل العلم اليوناني وعلى متنها 630 ألف برميل من النفط الخام دون ذكر البلد المستورد للشحنة النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن ارتفاع إيرادات النفط والغاز في شهر أكتوبر من العام الجاري إلى 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 381 مليون دولار أي بنسبة 21% مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فإن المؤسسة نجحت في رفع إيرادات شهر أكتوبر، من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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