النويري يلتقي نائب السفير الأمريكي وعدد من سفراء الدول لدى ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس بالعاصمة التونسية تونس، لبحث آخر المستجدات المحلية والدولية الخاصة بالشأن الليبي وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية ودور مجلس النواب الليبي.

كما أوضح الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن النويري، التقى رفقة أعضاء لجنة التواصل بالمجلس بمقر السفارة الكندية بالعاصمة تونس، مع عدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة خلال هذه الفترة قُبيل مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا من أجل توحيد الموقف الدولي من أجل دعم الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في ليبيا ودور مجلس النواب الليبي لتجاوز هذه الأزمة.

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