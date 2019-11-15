مصادر عسكرية تكشف حصيلة إقتحام القوات المسلحة مواقع للوفاق في عين زارة

أكدت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي اقتحمت بعد عصر اليوم الجمعة مواقع لقوات وكتائب الوفاق قي محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن قوات اللواء 26 ورشفانة وبمساندة قوة عمليات اجدابيا قامت بإقتحام مراصد قوات الوفاق في محور عين زارة، ما أيفر عنه مقتل عنصرين من الوفاق وأسر آخر داخل المرصد.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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