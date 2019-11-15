نجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي

بعد قرابة 15 ساعة في غرفة العمليات أعلن الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية عن نجاح عملية فصل التوأم الليبي “أحمد ومحمد”.

وجرت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدكتور الربيعة إن التوأم “أحمد ومحمد” اللذين يبلغان من العمر 15 شهراً يرقدان الآن ولأول مرة في حياتهما على سريرين منفصلين في غرفة العمليات وإن وضعهما الصحي مستقر.

التوأم “أحمد ومحمد” كانا ملتصقين في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، وتمت عملية فصلهم عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

ووصل التوأم السيامي الليبي إلى السعودية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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