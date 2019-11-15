النويري ولجنة التواصل يلتقيان نائب السفير الأمريكي وعددا من السفراء

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بنائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس بالعاصمة التونسية.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المحلية والدولية الخاصة بالشأن الليبي، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية، ودور مجلس النواب الليبي.

كما التقى النويري وأعضاء لجنة التواصل بالمجلس في مقر السفارة الكندية بالعاصمة تونس، التقوا عددا من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة خلال هذه الفترة قبيل مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، من أجل توحيد الموقف الدولي لدعم الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في ليبيا، كما استعرضوا دور مجلس النواب الليبي لتجاوز هذه الأزمة.

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