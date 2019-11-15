داء اللشمانيا يتربص بالليبيين في ظل غياب الإجراءات الوقائية

تزداد أعداد المصابين بداء اللشمانيا في ليبيا يوما بعد يوم. فبعد أن أستطاعت السلطات التغلب على هذا المرض في العام 2011، عن طريق اتباع طرق وقائعية ضد الذباب الناقل للعدوى والقوارض البرية، سجلت المستشفيات تزايدا ملحوظا في أعداد المصابين. فقد توقفت الإجراءات الوقائية اللازمة بسبب نقص الإمكانيات وأيضا الحروب المتتالية التي تشهدها البلاد.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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