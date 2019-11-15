المشري يشدد على ضرورة إزالة فرق مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة العمل السريع على إزالة وهدم الهوة الضخمة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة.

وأثنى المشري في مراسلته إلى رئيس المجلس الرئاسي أمس الخميس، على قرار المجلس الرئاسي القاضي بخفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، مشيدا الدور الكبير الذي يقوم به وزير المالية لإيجاد حلول لفوارق المرتبات.

وأكد المشري، على الدعم الكامل واللامحدود لأي أجراء يؤدي إلى ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومعالجة تضخم الكادر الوظيفي بما يوفر فرص عمل بديلة لائقة، وإشراك القطاع الخاص وإعطاؤه مساحة أكبر في استيعاب القوى العاملة.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى تنفيذ برنامج التأمين الطبي المضمن في الباب الأول للميزانية، والإجراءات التي تتوافق مع المقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية، منوها بما طرحه خلال مبادرته السياسية في هذا الشأن، حسب صورة

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة أخيرا، ومنها إلغاء جميع شفرات الهاتف العاملة بنظام الفاتورة، وتخفيض العاملين بالعقود الموقتة والحماية لأكثر من 50%، مشددا على دعمه الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

وأقرت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء الماضي، خفض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، والمستشارين بنسبة 30%، على أن تقدم وزارة المالية مقترحا لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع.

وبالتزامن مع ذلك أيضا، وجه السراج، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.

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