غياب الحلول الجذرية يهدد البيضاء بكارثة وشيكة

تعاني مدينة البيضاء من مشكلة تكدس القمامة المستمرة منذ مدة طويلة دون حلول ظاهرة. وكان عمال شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة قد أعلنوا -عبر بيان أصدروه خلال وقفتهم الاحتجاجية في مدينة البيضاء- عن تعليق العمل بكافة مكاتب الجبل حتى يتم تحقيق مطالبهم من أجل نيل حقوقهم المالية.

وأوضح العمال في بيانهم أنهم لم يستلموا مرتباتهم على مدار 10 أشهر مطالبين بتقاضيها وإيجاد حل دائم لا حلول تلفيقية ومؤقتة لمشكلة تأخير المرتبات، في ظل ظروف صعبة وشاقة يعملون من خلالها، ناهيك عن شح السيولة وغلاء المعيشة.

فيما يقول مسؤولون سابقون في المجلس المحلي للمدينة والذي كان يتولى تسيير الأمور في فترة سابقة إن شركة الخدمات العامة والمنوط بها جمع القمامة يتقاضى العاملون بها مبالغ كبيرة يمكنها تغطية تكاليف جمع النفايات من قبل القطاع الخاص، مشيرين إلى تضخم كبير في عدد المعينين وأصحاب العقود في الجهاز ما يتسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة في غير محلها.

وقال مواطنون في المدينة إن شركة الخدمات في السابق كان تسير شاحنات لجمع القمامة من أمام المنازل ولكنها اختفت منذ قرابة أربع سنوات، ويواجه المواطنون مشكلات عديدة في حاويات تجميع القمامة في المكبات العامة ما يضطرهم في كثير من الحيان إلى رميها على جنبات الطرق ما يهدد بكارثة بيئية وشيكة.

يُشار إلى أن شركة خدمات الجبل الأخضر للنظافة تغطي بأعمالها 4 بلديات هي البيضاء وشحات والساحل ووردامة وبتوقفها ستتفاقم مشكلة النفايات وتكدس القمامة في المدن المذكورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية